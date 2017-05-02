Снег и холод вернутся в Петербург на ближайших выходных

Зимняя погода снова охватит Северную столицу: снег и холод вернутся уже в пятницу, 5 мая. Циклон с Баренцева моря принесет также усиленный ветер.

Май принес в Петербург долгожданную весну. Второй день в городе держится высокая температура, которая позволила людям сменить зимние куртки сразу на ветровки. Однако главный синоптик города Александ Колесов спешит расстроить петербуржцев и гостей города.

Как рассказал специалист "Фонтанке", синоптики до последнего надеялись, что не будет "сыпать". Но чаяния не оправдались: уже в пятницу, 5 апреля, в городе начнет холодать. Циклон с Баренцева моря вернет в город февральскую погоду. В предстоящие выходные возможны порывистый ветер и мокрый снег. С 6 по 8 мая ожидается очень низкая температура. В том числе ночью будет до -2 градусов, а днем прогреется до 6-7.

Синоптики выдают не очень оптимистичный прогноз и на весь месяц. Первая декада будет очень холодной. К середине месяца придет антициклон, который подарит городу сухие и теплые дни. А к концу месяца температура может даже превысить норму.

Видео: Instagram / anastasiya.ustsova