Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 10:17
0
Moulin_
117
Код вставки плеера

В школе, где идет ремонт, нашли труп рабочего

0
 
 

В Невском районе Петербурга обнаружили тело строителя

Накануне днем, во вторник, 27 декабря 2016 года, в Петербурге обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Тело было направлено в городской морг, где экспертам предстоит установить истинные обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно, тело было найдено на первом этаже средней школы в Невском районе. Занятий в школе сейчас нет, там идет ремонт. Умерший мужчина был сотрудником строительной фирмы, которая занимается ремонтом в этой школе. Сообщается, что он был гражданином Белоруссии.

Известно, что фирма, где работал мужчина, ремонтировала в 636-й школе некоторые помещения, в частности, бассейн.

Видео: архив

Теги: невский район , обнаружен труп , петербург , погиб рабочий , ремонт школы , труп рабочего
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5