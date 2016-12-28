В школе, где идет ремонт, нашли труп рабочего

В Невском районе Петербурга обнаружили тело строителя

Накануне днем, во вторник, 27 декабря 2016 года, в Петербурге обнаружили тело 33-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Тело было направлено в городской морг, где экспертам предстоит установить истинные обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно, тело было найдено на первом этаже средней школы в Невском районе. Занятий в школе сейчас нет, там идет ремонт. Умерший мужчина был сотрудником строительной фирмы, которая занимается ремонтом в этой школе. Сообщается, что он был гражданином Белоруссии.

Известно, что фирма, где работал мужчина, ремонтировала в 636-й школе некоторые помещения, в частности, бассейн.

Видео: архив