Очевидец: школу в Невском районе заминировали

В учебном заведении на Народной искали тротил. Однако бомбу не обнаружили, вызов оказался ложным.

Накануне вечером, 9 февраля, некий мужчина позвонил в полиции, сообщив, что школу на Народной, 44 заминировал его знакомый. Инцидент произошел в 21:18. Правоохранители моментально среагировали на полученную информацию и отправились проверять учебное заведение. Больше часа осматривали школу и близлежащее пространство, однако ничего не обнаружили. Учебное заведение №512 было абсолютно чистым.

Предположительно, звонивший – 33-летний житель Северной столице, зарегистрированный в коммуналке на Большой посадской. Впрочем, по словам соседей, петербуржец давно не там не живет. Мужчина позвонил с мобильного в дежурную часть полиции и рассказал, что лично видел у своего знакомого пакет взрывчатого вещества. В данный момент, проводится проверка. Где находится звонивший – неизвестно, передает АН "Оперативное прикрытие".