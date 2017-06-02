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В сети появился трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа

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Американский комик Тревор Ной выпустил шуточный трейлер к фильму Covfefe: Based on a true typo

   Тележурналист-сатирик Тревор Ной выпустил трейлер к ленте Covfefe: Based on a true typo («Covfefe: Основан на реальной опечатке»), посвященной ошибке Дональда Трампа. В фильме рассказывается о мальчике с именем Covfefe, который хочет выяснить, какое же значение несёт его имя. Герой, увидев по телевизору обсуждение неоднозначной записи главы Белого дома, отправляется в США, чтобы лично поговорить с их президентом.

Как сообщалось, Трамп опубликовал в своем Twitter незаконченную фразу с опечаткой и вызвал бурные насмешки в Сети. Американский Президент написал: «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе». Отмечалось, что он, имел в виду coverage (освещение в СМИ), но подписчики попытались найти иные интерпретации его записи и понять, как нужно правильно произносить слово. На данный момент Covfefe – один из самых популярных хэштэгов американского Twitter.

 

 

 

 

 

 Видео:
Twitter: @TheDailyShow

 

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура

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