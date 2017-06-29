В сети появился первый трейлер ремейка «Джуманджи»‍

Премьера фильма намечена на конец декабря 2017 года

Компания SonyPictures выпустила первый трейлер фильма «Джуманджи: Зов джунглей», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Лента является непрямым продолжением картины «Джуманджи» 1995 года. Четверо подростков, нашедшие во время уборки школьного подвала коробку с красивой надписью «Джуманджи», пытаются поиграть в игру, правда, оказываются в джунглях, где они сами - игровые аватары.

Мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2017 года. В российский прокат «Зов джунглей» выйдет 28 декабря 2017 года.

Видео:

YouTube: SonyPicturesRU