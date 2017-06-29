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В сети появился первый трейлер ремейка «Джуманджи»‍

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Премьера фильма намечена на конец декабря 2017 года

     Компания SonyPictures выпустила первый трейлер фильма «Джуманджи: Зов джунглей», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Лента является непрямым продолжением картины «Джуманджи» 1995 года. Четверо подростков, нашедшие во время уборки школьного подвала коробку с красивой надписью «Джуманджи», пытаются поиграть в игру, правда, оказываются в джунглях, где они сами - игровые аватары. 

Мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2017 года. В российский прокат «Зов джунглей» выйдет 28 декабря 2017 года. 

 

 

 

 

Видео:
YouTube: SonyPicturesRU

 

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Категории: Кино Культура Мировые новости Лента новостей

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