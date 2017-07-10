"Чужой: Власть человека": в сети появился первый трейлер

На одном из youtube-каналов появился первый трейлер очередной части культового ужастика. На несколько дней ролик оценили десятки тысяч человек.

Недавно в сети появился первый трейлер "Чужого". Известно, что предстоящая часть будет называться "Власть человека". Мировая премьера картины запланирована на 1 августа 2017 года.

По сюжету, команда астронавтов высаживается на неизведанной планете далеко в космосе, где их ожидает встреча с представителями внеземной цивилизации. Марсиане пытаются помешать ученым привести в действие одно важное устройство, которое в свою очередь должно "спасти Землю от гибели".

В качестве режиссера, продюсера и сценариста нового "Чужого" выступил Джастин Прайс, ставший известным по таким картинам, как "Оборотень" и "Орден".

Алина Синицына

Видео: youtube, BD Horror Trailers and Clips