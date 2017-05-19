В сети появилось жуткое видео из Алапаевска: Подростка убило током на ЛЭП (18+)

Накануне, 18 мая, в Алапаевске Свердловской области произошло жуткое происшествие, унесшее жизнь 14-летнего подростка.
Трое подростков забрались на высоковольтную опору ЛЭП. Двое подростков находились выше, один ниже. Один из двух ребят на высоте сказал другому: "Смотри как я могу!" и протянул руку к проводу под высоким напряжением. Подросток не успел даже прикоснуться к проводу, как его поразило током, и он рухнул вниз.
Следственным отделом по г.Алапаевск СК России по Свердловской области проводится проверка по факту гибели 14-летнего школьника.
Местные СМИ сообщают, что подросток воспитывался в неблагополучной семье и был поставлен на учет в правоохранительных органах за бродяжничество.
Видео: YouTube/События УрФО · URA.ru