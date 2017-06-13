В сети появилось видео смертельного лобового столкновения в Учалинском районе Башкирии

Страшная лобовая авария произошла накануне днем, 12 июня

Жуткая авария произошла накануне, 12 июня, в Учалинском районе Башкирии. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

На опубликованных кадрах после небольшого поворота отечественную легковушку занесло и выбросило на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с иномаркой. В результате мощного удара переднюю часть отечественного авто буквально сплющило, особенно со стороны водителя. Иномарку развернуло и отбросило с проезжей части.

В результате аварии 61-летний водитель ВАЗ-2106, не имеющий прав на управление транспортными средствами, погиб на месте аварии.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Видео: YouTube/Rasty J

Фото: Instagram/Баш ДТП