В сети появилось видео жуткого ДТП из Брянска

Водителя, протаранившего столб, пришлось вырезать из искореженного автомобиля

В Бежицком районе Брянска на перекрестке улиц Гончарова и Почтовой произошло страшное ДТП в новогоднюю ночь. Сейчас появилось видео последствий этой аварии.

Около часа ночи 1 января водитель ВАЗ 21124 не справился с управлением и влетел на большой скорости в столб освещения. К месту происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС, а также "скорая помощь". От удара автомобиль сильно деформировался, и мужчину заблокировало в салоне авто. Спасатели с применением специнструментов деблокировали водителя. Его госпитализировали с травмами в больницу. У 27 летнего мужчины диагностированы переломы плеча, ребер и костей таза.

Видео: ВК/Типичный Брянск