В сети появилось видео тройного ДТП в Санкт - Петербурге

Сегодня , 19 января, на пересечении Орджоникидзе и Витебского проспекта в 15.45 на светофоре столкнулись "паравозиком" три автомобиля.
На видеохостинге YouTube опубликовано видео с видеорегистратора из автомобиля, ехавшего в попутном направлении по соседней полосе. На кадрах видео отчетливо видны все детали данной аварии. Три автомобиля приближались к перекрестку на мигающий зеленый сигнал светофора. Первый к пересечению автомобиль затормозил на светофоре в тот момент, когда зажегся желтый сигнал. Затем в него врезался автомобиль следовавший к перекрестку вторым, а затем во второй автомобиль врезался и третий автомобиль.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.
Видео: YouTube/Мегаполис