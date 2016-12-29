В сети появилось видео тройного ДТП в Санкт - Петербурге

Около 16 часов на пересечении Орджоникидзе и Витебского проспекта столкнулись "паровозиком" три автомобиля. В ДТП никто не пострадал

Сегодня , 19 января, на пересечении Орджоникидзе и Витебского проспекта в 15.45 на светофоре столкнулись "паравозиком" три автомобиля.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео с видеорегистратора из автомобиля, ехавшего в попутном направлении по соседней полосе. На кадрах видео отчетливо видны все детали данной аварии. Три автомобиля приближались к перекрестку на мигающий зеленый сигнал светофора. Первый к пересечению автомобиль затормозил на светофоре в тот момент, когда зажегся желтый сигнал. Затем в него врезался автомобиль следовавший к перекрестку вторым, а затем во второй автомобиль врезался и третий автомобиль.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.

Видео: YouTube/Мегаполис