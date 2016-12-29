В сети появилось видео смертельной гонки стритрейсеров в Тюмени, в которой погибла супружеская пара

У погибшей пары остались трое детей, и женщина была беременна четвертым ребенком

Жуткое дорожное происшествие произошло вечером 7 января в городе Тюмени. Видео с видеорегистратора этой аварии появилось в сети только сейчас.

На одном из светофоров на улице Ямской между Аккумуляторной и объездной дорогой двое водителей автомобилей Audi и Range Rover начали гонку "со светофора". Из видео отчетливо видно, что гонку выигрывал водитель последнего. По сообщениям ГИБДД города Тюмени, в это время скорость автомобиля Range Rover составляла 165 километров в час. В один из моментов его водитель начал перестроение в крайний правый ряд перед "побежденным" автомобилем. Но из-за высокой скорости и заснеженности дороги, водитель потерял управление, и автомобиль занесло. После чего Range Rover врезался в столб. Удар был настолько сильным, что железобетонную опору буквально переломило и она упала на автомобиль.

В автомобиле на момент ДТП находился 37 летний водитель и его 35 летняя супруга. Оба они скончались на месте ДТП от полученных травм. По сообщениям СМИ, у пары остались трое детей. Так же стало известно, что погибшая женщина была беременна четвертым ребенком.

Видео:YouTube/свежие новости