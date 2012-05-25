Смертельное видео из Дагестана: трассу не поделили два авто

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил иномарку. В результате крупной аварии погибли несколько человек.

В минувшую среду, 5 июля, дорогу в Дагестане не поделили два транспортных средства: отечественный автомобиль "Лада Приора" и легковая иномарка "Хендай". Данный инцидент произошел в Хасавюртовском районе Республике вблизи села Эндирей. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент смертельной аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с иномаркой. На кадрах можно заметить, что от удара обе машины буквально смяло.

В результате аварии погибли виновник аварии и все, кто находился в иномарке.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии.

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Видео: youtube, Nalchik KBR