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В сети появилось видео с места смертельной аварии в Красноярске, в которой погиб 6-летний ребенок

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Вечером 18 мая, на перекрестке улиц Волжская и Аральская столкнулись два автомобиля. Водители получили травмы различной тяжести. 6-летний ребенок погиб.

 Сегодня вечером, 18 мая, в Красноярске на пересечении улиц Волжская и Аральская столкнулись два автомобиля.

Во время поворота "Лады Ларгус" в него врезался автомобиль "Хонда Акорд". В результате сильного удара автомобили получили серьезные механические повреждения. У иномарки искорежило переднюю часть, а отечественного авто боковая часть, где сидел 6-летний ребенок. 

Обоим водителям потребовалась медицинская помощь. Ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Автохамы Красноярска

Теги: видео , жесть , красночрск , погиб ребенок
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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