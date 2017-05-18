В сети появилось видео с места смертельной аварии в Красноярске, в которой погиб 6-летний ребенок

Вечером 18 мая, на перекрестке улиц Волжская и Аральская столкнулись два автомобиля. Водители получили травмы различной тяжести. 6-летний ребенок погиб.

Сегодня вечером, 18 мая, в Красноярске на пересечении улиц Волжская и Аральская столкнулись два автомобиля.

Во время поворота "Лады Ларгус" в него врезался автомобиль "Хонда Акорд". В результате сильного удара автомобили получили серьезные механические повреждения. У иномарки искорежило переднюю часть, а отечественного авто боковая часть, где сидел 6-летний ребенок.

Обоим водителям потребовалась медицинская помощь. Ребенок от полученных травм скончался на месте аварии.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Автохамы Красноярска