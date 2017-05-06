В сети появилось видео с места аварии на Уярской трассе Красноярского края

В жуткой аварии под Красноярском есть погибшие и пострадавшие

Сегодня утром, 6 мая, в социальных сетях появилось сообщение о серьезной аварии на Уярской трассе под Красноярском.

Очевидцы опубликовали фото и видео с места трагедии, которая произошла сегодняшним утром в районе Горновки. На опубликованных кадрах видно, что темный внедорожник лежит на крыше салона на краю проезжей части, а светлая иномарка, от которой осталась груда искореженного железа, вылетела за пределы автодороги.

Очевидцы сообщают, что в этой аварии есть погибшие, мужчина лежал накрытый возле автомобиля. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно.

Напомним, сегодня Piter.TV опубликовал видео с места смертельной аварии в Москве на Щелковском шоссе, в которой погиб один из водителей.

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск