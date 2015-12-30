В сети появилось видео с дня рождения Аниты Цой

Свой день певица отмечает большим концертным туром "10|20", который сделал внеочередную остановку в городе Ульяновск.

«Обычно я провожу свой день рождения в кругу семьи и близких друзей, но этот день рождения для меня особенный и я встречу его в турне. Я буду петь для всех, кому сегодня нужны свет и любовь .» - поделилась с подписчиками Анита на своей страничке в сети Инстаграм.

7 февраля этого года Аните Цой исполняется 46 лет. За эти годы она успела добиться признания общественности и стала обладательницей таких премий, как «Золотой граммофон» и «Овация». Также, Анита была удостоена званий «Заслуженной артистки России» и «Самой стильной певицы».

На видео, опубликованном со страницы певицы в сети Инстаграм, можно увидеть то, как Анита Цой вместе с автором песни «Небо» Олегом Влади исполняют данную музыкальную композицию на бис.

Олег очень трогательно поздравил исполнительницу на своей страничке: "Дорогая моя! Ты - Мое начало! Ты - Мое Небо! Ты - Моя музыка! Ты - Моя звезда! Ты - Моя судьба!!! С днём рождения! Здоровья! Долгих долгих лет! Долгих долгих лет на сцене! Полных залов! Аншлагов! Городов и Стран! Люблю тебя!!!!! Всем сердцем!!!".

Видео: Instagram, olegvladi

Анастасия Шишикина