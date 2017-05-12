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Видео из Рязани: трассу не поделили "скорая", две легковушка и грузовик

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На Ситниковской произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

В минувшую среду, 10 мая, в Рязани дорогу не поделили несколько машин: карета "скорой помощи", большегруз и две легковушка. Инцидент произошел около часа дня на Ситниковской. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть последствия ДТП на видео.

Предположительно, один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение с большегрузом и легковушкой. На кадрах можно заметить, что от удара автомобили получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Пострадали только транспортные средства.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. По какой причине произошла массовая авария, предстоит выяснить специалистам.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Бурятии: трассу не поделили три авто. В результате столкновения пострадали несколько человек.
 

Видео: youtube, Павел Андреевич

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Категории: Новости России Лента новостей

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