Забавное видео из Воронежа: в пробке пассажиры маршрутки поиграли "В города" и хором спели "Катюшу"

В сети появился любопытный ролик: пассажирам обычного автобуса стало скучно, поэтому они решили развеселить друг друга географической игрой, а после исполнили хором любимые песни.

В минувший четверг, 27 апреля, в воронежском автобусе пассажиры устроили концерт. Инцидент произошел вечером в маршрутке №49. Очевидцы происшествия запечатлели необычное времяпрепровождение на видео, которое за несколько часов посмотрели уже более 33 тысяч человек.

Предположительно, автобус попал в пробку. Судя по всему, пассажирам стало настолько скучно, что они решили сначала поиграть "в города", а потом и вовсе начали петь всеми любимые песни. В репертуаре пассажирского хора звучали "Катюша", "Выйду ночью в поле с конем" и "Смуглянка". Надо сказать, что среди запевал казались настоящие профессионалы.

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Видео: группа вконтакте "Типичный Воронеж"