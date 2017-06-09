В сети появилось видео наезда автомобиля на ребенка в Петрозаводске

Ребенок выбежал на проезжую часть совершенно неожиданно из-за припаркованных автомобилей и угодил под колеса на глазах у матери

Накануне, 8 июня, на Древлянке в Петрозаводске ребенок угодил под колеса автомобиля.

В 15 часов 22 минуты на улице Березовая аллея у дома №26 произошла трагедия. В сети появилось видео с камеры уличного видеонаблюдения. На опубликованных кадрах ребенок неоднократно перебегал проезжую часть с тротуара на тротуар между припаркованных автомобилей. Но в один из таких забегов ребенка сбила машина, которая проезжала в этот момент по проезжей части.

Автомобиль ехал на маленькой скорости, но тем не менее не успел вовремя среагировать, так как ребенок выскочил из-за машин совершенно неожиданно. Какие травмы получил малыш, не сообщается. Но в социальных сетях очевидцы происшествия пишут, что ребенок получил незначительный ушиб ноги, мать ребенка оштрафовали.

Местные жители говорят, что это очень опасное место, так как детская площадка находится между автомобильными дорогами. Многие автовладельцы стараются объезжать это место другими путями или крадутся со скоростью 20 км в час, так как в любой момент может выскочить ребенок.

Видео: YouTube/ДТП Петрозаводска и Карелии