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В сети появилось видео момента массовой аварии на Красном пути в Омске

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Сегодня утром на Красном пути в Омске произошла массовая авария с участием 5ти автомобилей

Сегодня утром, 9 июня, в Омске на Красном пути произошла массовая авария с участием 5ти машин.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота". От удара "Мазду" выбросило обратно на свою сторону, где она влетела в автомобиль "Мерседес". "Мерседес" совершил столкновение с "Ниссаном". А "тойота", в свою очередь, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2111.

Сообщается, что серьезно пострадавших в этой аварии нет. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Видео:YouTube/REGIK55 ОМСК

Теги: авария , видео , жесть , массовая авария , момент дтп , омск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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