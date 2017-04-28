Задиристое видео из Воронежа: дебоширы устроили массовую драку в кинотеатре

Зрителей возмутило поведение троих пьяных мужчин: молодые люди неуважительно отнеслись к нескольким женщинам, из-за которых и завязалась потасовка.

В минувший понедельник, 24 апреля, в одном из кинотеатров Воронежа посетители устроили массовую драку. Инцидент произошел около десяти часов вечера. Угомонить дебошир удалось охранникам. Кроме того, сама потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в зале.

Предположительно, несколько подвыпивших мужчин начали пинать кресла посетительниц кинотеатра. Возмущенные женщины начали протестовать, после чего за них вступились кавалеры. В итоге между дебоширами и молодыми людьми завязался словестная перепалка, которая очень быстро переросла в массовую драку.

Примерно через 10 минут разгневанных посетителей удалось успокоить: охранники вывели из зала нарушителей и вызвали полицию.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Ростова: местный ОМОН избил болельщиков "Спартака".



Видео: youtube, МОЁ! Online | Все новости Воронежа