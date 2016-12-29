В Петрозаводске лоб в лоб сошлись фургон "Пежо" и "Жигули"

В интернете появилось видео лобового столкновения в Петрозаводске "Пежо боксера" и ВАЗ 2110

В Петрозаводске на Пряжинском шоссе в субботу вечером произошла серьезная авария. Видео этого ДТП появилось в интернете.

14 января около 20.30 недалеко от поворота на хладокомбинат столкнулись "Пежо Боксер" и ВАЗ 2110. Видеорегистратор "Пежо" запечатлел момент этого столкновения. Отечественный автомобиль во время совершения маневра обгона занесло и вынесло на полосу встречного движения. Водитель "Пежо", увидев, что на него лоб в лоб движется легковушка, попытался уйти от удара и повернул на обочину. Это помогло смягчить последствия этой аварии.

Сообщается, что в этом ДТП серьезно пострадал водитель "десятки". С травмами головы и переломом руки был госпитализирован в больницу. Хотя ранее сообщалось, что в аварии пострадало 3 человека.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии. На ликвидации последствий ДТП участвовали 6 спасателей.

Видео: YouTube/ДТП Петрозаводска и Карелии