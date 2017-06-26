Страшные кадры из Бурятии: дотла сгорели несколько домов

В Улан-Удэ из-за взрыва газового баллона произошел крупный пожар: общая площадь возгорания составила почти 400 квадратных метров.

В минувшее воскресенье, 25 июня, в столице Бурятии загорелись несколько домов. Инцидент произошел около семи часов вечера на Харьковская в микрорайоне Комушка. Заметив огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупного пожара удалось запечатлеть на видео.

По предварительным данным в одном из домов ворвался газовый баллон. Огонь оказался настолько сильным, что пламя моментально перекинулось на соседние постройки.

В результате крупного пожара дотла сгорели двухэтажный дом, три бани и теплицы. Также поврежденными оказались соседний дом, два гаража и надворные постройки. Известно, что огонь бушевал на площади почти в 400 квадратных метров.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Ранее мы сообщали, что из-за лесного пожара в Испании эвакуированы более двух тысяч человек.

Видео: МЧС России