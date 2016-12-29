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Видео из Башкирии: В Кумертау полностью выгорел пассажирский автобус

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Сегодня утром, 11 января, когда люди ехали на работу, сначала задымился, а потом и вовсе вспыхнул автобус полный пассажиров

Данное происшествие случилось сегодня, 11 января, около 8 часов утра под Кумертаю в Башкирии.

Пассажирский автобус с пассажирами следовал по своему обычному маршруту Кумертау - Ермолаево. В какой-то момент автобус начал дымиться. Водитель вовремя заметил задымление, остановился и выпустил всех пассажиров из салона. Через несколько мгновений автобус вспыхнул, и пламя начало быстро распространяться по всему автобусу. Подручными средствами потушить пожар не представлялось возможным. К приезду спасателей МЧС автобус выгорел дотла. По словам очевидцев огонь уничтожил пассажирский автобус за 15 минут.

Со слов очевидцев и специалистов МЧС возгорание началось в моторном отсеке. К счастью в этом происшествии не пострадали люди. 

Видео: YuoTube/ВЛОМ в Башкирии

Теги: башкирия , видео , кумертау , пожар , сгорел автобус
Категории: Новости России Происшествия

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