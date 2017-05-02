Задиристое видео из Краснодара: футбольные болельщики устроили массовую драку

Фанаты "Анжи" и "Краснодара" подрались перед матчем на глазах у шокированных прохожих. В результате жесткой потасовки несколько человек угодили в полицию.

В минувший понедельник, 1 мая, футбольные болельщики устроили массовую драку. Инцидент произошел в Краснодаре около половины шестого вечера. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео жесткое побоище фанатов "Краснодара" и "Анжи".

На кадрах можно заметить, как несколько десятков человек с кулаками бросаются друг на друга. Судя по всему, они болеют за разные команды.

По словам очевидцев, примерно через 10 минут подоспели сотрудники полиции, которым удалось угомонить разгневанных мужчин.

Известно, что несколько человек были доставлены в отделение. Что касается футбольного матча, то он закончился со счетом 0:0.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Ростова: местный ОМОН избил болельщиков "Спартака". Футбольным фанатам надоело стоять в очереди, и они решили пройти на стадион, перебравшись через забор.



Видео: youtube, Светлана Панкратова