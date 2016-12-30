В сети появилось улетное видео: Санта поменял оленью упряжку на дрона и сноуборд

У этого Новогоднего видео за неделю почти 10 миллионов просмотров

20 декабря на видеохостинге YouTube появилось красочное новогоднее видео, которое моментально взорвало сеть. Однако, на нём не были замечены ни пушистые котики или щенята, а так же ни на одном кадре вы не заметите маленьких детей. "Тогда зачем мне это смотреть под Новый год?", — спросите вы.

Да всё просто: здесь Санта Клауса подняли в воздух на первом в мире дроне, способном выдержать человеческий вес. Да, да, вы всё правильно прочли. Вместо привычной оленьей упряжки, Санта-экстремал (известный видеоблогер Кейси Нейстат) выбрал беспилотный дрон и сноуборд, и взял да и прокатился по огромному горнолыжному курорту. Да, в принципе, и над ним — тоже.

Не знаем, насколько это удивительное зрелище, но, признайтесь, все же из нас ещё хранят надежду, что к ним в окно залетит бородатый волшебник и подарит то ли мешок эскимо, то ли денег. Так вот, не за горами те дни! И не переживайте, если подобное чудо не постучит к вам в 2017 году, — ведь новый год сулит много других приятных подарков и удивительных сюрпризов.

С наступающим Новым годом, друзья, и пускай в 2017 у вас будут только хорошие новости!



Видео: YouTube, CaseyNeistat