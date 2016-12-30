В сети появилось улетное видео: Санта поменял оленью упряжку на дрона и сноуборд

20 декабря на видеохостинге YouTube появилось красочное новогоднее видео, которое моментально взорвало сеть. Однако, на нём не были замечены ни пушистые котики или щенята, а так же ни на одном кадре вы не заметите маленьких детей. "Тогда зачем мне это смотреть под Новый год?", — спросите вы.
Да всё просто: здесь Санта Клауса подняли в воздух на первом в мире дроне, способном выдержать человеческий вес. Да, да, вы всё правильно прочли. Вместо привычной оленьей упряжки, Санта-экстремал (известный видеоблогер Кейси Нейстат) выбрал беспилотный дрон и сноуборд, и взял да и прокатился по огромному горнолыжному курорту. Да, в принципе, и над ним — тоже.
Не знаем, насколько это удивительное зрелище, но, признайтесь, все же из нас ещё хранят надежду, что к ним в окно залетит бородатый волшебник и подарит то ли мешок эскимо, то ли денег. Так вот, не за горами те дни! И не переживайте, если подобное чудо не постучит к вам в 2017 году, — ведь новый год сулит много других приятных подарков и удивительных сюрпризов.
С наступающим Новым годом, друзья, и пускай в 2017 у вас будут только хорошие новости!
Видео: YouTube, CaseyNeistat