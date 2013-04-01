В сети появилось шокирующее видео момента крушения Ту-154 над Чёрным морем

Сегодня в сети опубликовали видео с камер внешнего наблюдения, которые зафиксировали странную вспышку над Чёрным морем, предположительно в том же направлении и в то время, когда там пролетал военный самолёт Ту-154

Тем временем в сети продолжается обсуждение и громкие споры по поводу достоверности и актуальности данного видеоматериала. На данном ролике отчётливо видно, что вдали, на фоне чернеющего неба, на некоторое мгновение загорается яркая вспышка. Есть предположение, что именно этот "световой сигнал" оказался роковым для экипажа и пассажировТу-154.



Официальная версия до сих пор не называется. Федеральные службы ведут доскональное расследование. Однако некоторые авиаэксперты не исключили версию "внешнего воздействия".

Напомним, что сегодняшнее падение самолета Ту-154 223-го летного отряда Минобороны России стало одной из самых горьких и больших бед, которые случились в уходящем году. На борту лайнера находились 93 человека. Минобороны России подтвердило информацию, что никого из присутствующих на борту не осталось в живых. Редакция Piter.TV так же выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших, и продолжает следить за развитием событий со всей страной.



Видео: YouTube, Сергей Трейдер