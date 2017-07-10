В сети появилось шокирующее видео: в Перу обнаружили останки инопланетян

Недавно в Перу ученые обнаружили странные останки: необычный скелет с вытянутой формой черепа и несоответствующими человеческим размерам руками и ногами. Кроме того, вместо пяти пальцев на кисти было всего три.
Осмотрев скелет, некоторые эксперты сошлись во мнении, что "неизвестный" прибыл с иной планеты. Другие специалисты выдвинули гипотезу о том, что это всего лишь древний человек с дефектами в теле.
По результатам рентгена и томографии, возраст мумии 2300 — 2500 лет, а пол женский.
Алина Синицына
Видео: youtube, Gaia