В сети появилось шокирующее видео: в Перу обнаружили останки инопланетян

Во время раскопок в Южной Америке археологи нашли странного гуманоида, непохожего на человека. Скелету было приписано инопланетное происхождение.

Недавно в Перу ученые обнаружили странные останки: необычный скелет с вытянутой формой черепа и несоответствующими человеческим размерам руками и ногами. Кроме того, вместо пяти пальцев на кисти было всего три.

Осмотрев скелет, некоторые эксперты сошлись во мнении, что "неизвестный" прибыл с иной планеты. Другие специалисты выдвинули гипотезу о том, что это всего лишь древний человек с дефектами в теле.

По результатам рентгена и томографии, возраст мумии 2300 — 2500 лет, а пол женский.

Алина Синицына

Видео: youtube, Gaia