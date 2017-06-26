В сети появились жуткие кадры момента ДТП на одном из перекрестков Красноярска

Сегодня ночью, 26 июня, на пересечении улиц Урванцева и 9 мая столкнулись "Опель" и ВАЗ

В половине первого ночи сегодня, 26 июня, в Красноярске на пересечении улиц Урванцева и 9 мая произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей.

Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 24-летнего водителя поворачивал налево, когда в него на большой скорости врезался "Опель" с 27-летим мужчиной за рулем. От мощного удара отечественную легковушку буквально закрутило на проезжей части.

Сообщается, что водитель ВАЗ с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Водитель иномарки получил незначительные травмы.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Piter.TV сегодня ранее сообщал о ЧП под Красноярском, во время урагана огромное дерево упало на машину, где от стихии прятались женщина с 10-летней дочерью.

Видео: ВК, ЧП Красноярск