В сети появились жуткие кадры момента смертельной аварии в Бирске

В жуткой аварии погибли водитель и пассажир "Хендай Солярис", который вылетел на встречку на огромной скорости и врезался в "Рено Каптур"

Накануне, 6 мая, в городе Бирск в Башкирии произошла жуткая смертельная авария с погибшими и пострадавшими. Позднее в интернете появилось видео момента столкновения и его последствий. Авария произошла на улице Интернациональной около 17 часов.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль "Рено" очень аккуратно, по всем правилам выезжает после парковки на проезжую часть. Как только автомобиль оказался на дороге и собрался ехать, в него на большой скорости влетел автомобиль "Хендай Солярис", который вылетел на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли 26-летние водитель и пассажир "Хендай Солярис". Еще один пассажир "Хендай" и водитель "Рено" с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. За их жизнь и здоровье борются медики.

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