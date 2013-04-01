В сети опубликовали новое видео убийства посла Российской Федерации

Убийство посла РФ в Турции произошло вчера вечером

В сети опубликовано полное видео убийства посла Российской Федерации (РФ) в Турции Андрея Карлова, который получил огнестрельное ранение в ходе посещения художественной выставки в Анкаре вчера, 19 декабря 2016 года. Убийцей посла РФ в Турции был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота в Турции летом этого года. Россия квалифицирует убийство посла РФ в Турции как террористический акт. Напомним, ранее сообщалось, что по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова задержали пять человек.