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Новости Лента новостей Происшествия
20 декабря, 18:17
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kalbas90
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В сети опубликовали новое видео убийства посла Российской Федерации

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Убийство посла РФ в Турции произошло вчера вечером

В сети опубликовано полное видео убийства посла Российской Федерации (РФ) в Турции Андрея Карлова, который получил огнестрельное ранение в ходе посещения художественной выставки в Анкаре вчера, 19 декабря 2016 года. Убийцей посла РФ в Турции был экс-сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов в ходе расследования попытки государственного переворота в Турции летом этого года. Россия квалифицирует убийство посла РФ в Турции как террористический акт. Напомним, ранее сообщалось, что по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова задержали пять человек.

Теги: новое видео убийства посла российской федерации , новости россии , убийство андрея карлова
Категории: Лента новостей Происшествия

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