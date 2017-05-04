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В Сеть выложили ролик о планах японцев модернизировать Воронеж

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Японцы выложили в Сеть видео с программой превращения Воронежа в «умный город»

В Сети появился видеоролик, опубликованный сотрудниками посольства Японии в России. В нем продемонстрирована презентация с планами превращения Воронежа в "умный город". Ролик в конце прошлого месяца увидел президент России Владимир Пути во время встречи с премьером Страны восходящего солнца Синдзо Абэ.

Японцы предложили решить проблему городских пробок, поменять коммуникации, а также создать комфортную среду, с помощью современнейших технологий. Иностранцы уже принялись за работу некоторых озвученных пунктов– они разрабатывают для столицы Черноземья систему «умных светофоров».  

 

 

 

Видео:
Вконтакте: Hiroe Takahashi

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Категории: Лента новостей

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