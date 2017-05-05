В серьезной аварии на Пироговской набережной пострадали люди

Водители сообщают об аварии на Пироговской набережной. В результате столкновения двух иномарок пострадали люди.

Пятница, 5 мая, началась с серьезной аварии в Выборгском районе Северной столицы. На Пироговской набережной недалеко от Гренадерского моста столкнулись две иномарки. Одна из машин была доверху нагружена коробками, ее сильно развернуло от удара.

- Аварию спровоцировала машина, водитель которой , решил сдавать задом на набережной, - рассказала подробности в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Елена Александрова.

По сообщения очевидцев, авария не обошлась без пострадавших .К счастью, все живы. Однако травмы все же получили. На месте работают врачи на скорой помощи. Спасательная служба разгребает последствия аварии и отключат аккумуляторы поврежденных авто.

Обе машины получили серьезные повреждения корпуса. Но у темно-синей вмятины только со стороны переднего капота. А вот зеленый автомобиль пострадал и спереди, и сзади.

ДТП помешало утреннему движению автомобилей. В результате на набережной собралась уже внушительная пробка. Затор растянулся до Арсенальной набережной. По данным "Яндекс.Карт" скорость потока тут не превышает пяти километров в час.

Накануне Piter.tv сообщал, что на КАД фура сложилась пополам после столкновения с отбойником. Кабина грузовика от удара смялась о прицеп. Сообщается, что водитель отделался ссадинами и испугом.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Яндекс.Карты