Сам виноват: в Омске Renault Logan сбил парня, ДТП сняли на видео

В Омске молодой мужчина попал под колеса иномарки. Судя по всему, он сам спровоцировал аварию.

Жители Омска активно обсуждают ДТП на улице Богдана Хмельницкого, которое произошло вчера днем, 18 января. Речь идет о весьма опасном наезде иномарки Renault Logan на пешехода в зоне пешеходного перехода. Известно, что ЧП произошло на перекрестке с улицей 10 лет Октября. Судя по всему, его спровоцировал именно пешеход. Во всяком случае, на это указывает видео с места ДТП, которое уже появилось в Сети.

На 30-секундном ролике мы видим, что паренек куда-то торопится и пытается перебежать пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. При этом совершенно понятно, что белый "Логан" не успеет оттормозиться перед ним на заснеженной дороге. В результате происходит то, что и должно было произойти. Renault Logan правым бортом задевает "бегуна", тот отлетает на 5 метров и остается лежать на земле.

Как стало известно позже, парень выжил и отделался легкими травмами. С происшествием уже разбираются полиция и ГИБДД. Ну а местные жители в один голос обвинили виновником аварии пешехода.

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Видео: REGIK55 ОМСК, YouTube