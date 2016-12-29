Сам виноват: в Омске Renault Logan сбил парня, ДТП сняли на видео

Жители Омска активно обсуждают ДТП на улице Богдана Хмельницкого, которое произошло вчера днем, 18 января. Речь идет о весьма опасном наезде иномарки Renault Logan на пешехода в зоне пешеходного перехода. Известно, что ЧП произошло на перекрестке с улицей 10 лет Октября. Судя по всему, его спровоцировал именно пешеход. Во всяком случае, на это указывает видео с места ДТП, которое уже появилось в Сети.
На 30-секундном ролике мы видим, что паренек куда-то торопится и пытается перебежать пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. При этом совершенно понятно, что белый "Логан" не успеет оттормозиться перед ним на заснеженной дороге. В результате происходит то, что и должно было произойти. Renault Logan правым бортом задевает "бегуна", тот отлетает на 5 метров и остается лежать на земле.
Как стало известно позже, парень выжил и отделался легкими травмами. С происшествием уже разбираются полиция и ГИБДД. Ну а местные жители в один голос обвинили виновником аварии пешехода.
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Видео: REGIK55 ОМСК, YouTube