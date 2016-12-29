Фото: в Царском Селе напуганная белочка застряла в кормушке и едва не задохнулась

Животное нашли посетители, которые передали несчастного зверька сотрудникам музея-заповедника.

Белочка в парке музее-заповедника Царское Село повторила историю Винни Пуха, застрявшего в норе Кролика. Зверек пришел полакомиться в самодельную кормушку, установленную на территории одного из парков, 7 декабря. Но вместо спокойной трапезы животное ждало пугающее приключение. Кормушка была сделана из бутылки. Видимо, белка решила выйти через горлышко, не оценив размера. В результате зверек застрял.

Напуганную белку вместе с кормушкой работникам парка принесли посетители. Сотрудники Царского Села отвезли пациентку к ветеринарам. Там зверя освободили от давящего пластикового воротника. Как рассказали в пресс-службе парка, зверь едва дышал. Ночь белка провела в хозяйственном корпусе в тепле и безопасности. Если бы пострадавшая не попалась на глаза посетителям, то она могла погибнуть.

В связи со случившимся, сотрудники парка попросили не устанавливать самодельные кормушки, которые могут навредить животным и деревьям. О птицах, белках и других жителях леса позаботилась администрация парка-заповедника. На территории парков установлены птичьи столовые для которых закуплено 300 килограммов зерна.

Фото: ГМЗ "Царское Село"