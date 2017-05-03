Неравнодушные ростовчане спасли от огня чужую иномарку

В сети появилось видео, в котором неравнодушные молодые парни откатили иномарку от полыхающих "Жигулей"

Накануне днем, 2 мая, во дворе дома №32 на Униврситетском переулке загорелся отчественный автомобиль.

Пламя охватило весь автомобиль, и огонь мог распостраниться на близко припаркованную машину. Неравнодушные очевидцы предотвратили возгорание иномарки. В сети появилось видео, как молодые ребята рывками откатили автомобиль на безопасное расстояние.

В социальных сетях под размещенным видео много положительных комментариев в адрес этих ребят.

"Жигули" спасти не удалось. Машина выгорела полностью.

Видео и фото: ВК, Ростов Главный - Новости Ростова-на-Дону