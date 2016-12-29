В результате утечки неизвестного вещества в Гамбурге пострадали 50 человек

Как сообщают гамбургские СМИ, сегодня, 12 февраля 2017 года в одном из аэропортов произошла опасная утечка газов, в следствие чего были госпитализированы 50 человек

Как пишет Hamburger Morgenpost, в гамбургском аэропорту произошла утечка вредных газов. По всей вероятности, это случилось из-за неполадок в системе кондиционирования. Официальные СМИ заявляют, что около 50 человек пострадали. Граждане пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах.

"Вследствие инцидента, полёты в аэропорту Гамбурга были приостановлены c 12:32 до 13:45 (14:32 —15:45 мск.)", — сообщается в Twitter-профиле аэропорта.



Видео: Instagram, thw_im_einsatz_ruhrgeb

Фото: Instagram, _airplane1