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В результате утечки неизвестного вещества в Гамбурге пострадали 50 человек

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Как сообщают гамбургские СМИ, сегодня, 12 февраля 2017 года в одном из аэропортов произошла опасная утечка газов, в следствие чего были госпитализированы 50 человек

Как пишет Hamburger Morgenpost, в гамбургском аэропорту произошла утечка вредных газов. По всей вероятности, это случилось из-за неполадок в системе кондиционирования. Официальные СМИ заявляют, что около 50 человек пострадали. Граждане пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах.
 
"Вследствие инцидента, полёты в аэропорту Гамбурга были приостановлены c 12:32 до 13:45 (14:32 —15:45 мск.)", — сообщается в Twitter-профиле аэропорта.

Видео: Instagram, thw_im_einsatz_ruhrgeb
Фото: Instagram, _airplane1
Теги: аэропорт , гамбург , жжение в глазах , кашель
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Криминальные происшествия Терроризм

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