В результате ДТП оборвалась жизнь члена сборной России по маунтинбайку Антона Гоголева

Как сообщают СМИ, водитель сбивший спортсмена, находился под воздействием наркотических веществ

Трагедия произошла накануне вечером, 26 февраля, на улице Ленина в Адлеровском районе Сочи.

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев ехал на велосипеде без сопровождения по дороге Адлер - Сочи. Во время перестроения на него наехал автомобиль "Фольсваген". После столкновения автомобиль проехал еще несколько метров и врезался в ограждение. Велосипед спортсмена искорежило до неузнаваемости и отбросило с дороги, а сам Антон оказался лежащим на проезжей части без сознания.

Приехавшие на место медики пытались привести его в чувство, а затем срочно госпитализировали в реанимобиле в больнице. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь Антона Гоголева не удалось. От полученных травм он скончался.

По сообщениям СМИ, водитель иномарки прошел медицинские освидетельствование, которое показало, что мужчина был под воздействием наркотических веществ.

Все причины и обстоятельства этой трагедии выясняются. Вероятнее всего будет возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV