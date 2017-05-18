Ужасающие новости из Гатчины: изуродованный труп мужчины нашли в подъезде дома

Бездыханное тело избитого местного жителя обнаружили в Коммунаре. Лицо и корпус погибшего были изуродованы многочисленными ссадинами и гематомами.

В минувшую среду, 17 мая, в Гатчинском районе нашли изуродованный труп мужчины. Инцидент произошел около трех часов возле квартиры одного из расселенных домов в Коммунаре. По вызову на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Прибывшие по адресу специалисты обнаружили бездыханное тело 35-летнего мужчины. Осмотрев его, эксперты диагностировали многочисленные ссадины и гематомы.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали трагедии. Труп направлен в морг для дальнейшего обследования. Уже известно, что погибший был безработным местным жителем. По предварительным данным, его забили насмерть.

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