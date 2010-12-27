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Полиция опубликовала фото поимки 64 нелегалов в расселенном доме на Восстания
Сегодня, 16:50
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Asyaromanenkova
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Полиция опубликовала фото поимки 64 нелегалов в расселенном доме на Восстания

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Правоохранители Северной столицы нашли в частично расселенном доме на улице Восстания более 60 нелегальных трудовых мигрантов.

Сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД смогли найти крупное жилье нелегальных мигрантов в Петербурге. Иностранцы бесстрашно жили прямо в центре: в частично расселенном доме на улице Восстания.

Вместе с бойцами полка ППСП миграционный полицейские наведались по адресу. Результат оказался вполне достойным: в доме обнаружили 64 иностранца, нарушавших правила пребывания в Российской Федерации. Все они будут отвечать перед законом.

Полиция опубликовала фото поимки 64 нелегалов в расселенном доме на Восстания

Шесть иностранцев отправились в отделение полиции. Во время оперативных действий они не смогли предъявить полицейским хоть какие-то документы. Поэтому их забрали, чтобы выяснить личности. Также проверяется, насколько законно они находятся в России.

Также некоторые иностранцы поселились в квартирах дома без какого-либо разрешения, то есть совершили самозахват жилья. Однако мигранты рассказали, что за проживание платят кому-то. Так что теперь полиции предстоит найти еще и тех, кто зарабатывает на двойном обмане. Злоумышленники нелегально распоряжаются чужим жильем и обманом берут деньги с иностранцев.

Полиция опубликовала фото поимки 64 нелегалов в расселенном доме на Восстания

Полиция опубликовала фото поимки 64 нелегалов в расселенном доме на Восстания

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Теги: гастарбайтер , мигранты , новости спб , полиция спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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