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Житель Владивостока устроил погоню с полицейскими

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Водитель легковушки не отреагировал на требование правоохранителей остановиться. Напротив, он устроил погоню, которая завершилась ДТП.

Сегодня, 6 февраля, в районе Змеинки во Владивостоке лихач устроил погоню с патрульной машиной. Инцидент произошел возле дома №14 по улице Зои Космодемьянской.

Водитель легковушки, который пытался уйти от полицейских, вероятно, не справился с управлением на скользкой дороге. Его занесло и он протаранил припаркованный рядом кроссовер. В результате столкновения, обе иномарки получили серьезные повреждения, которые требуют ремонта. На кадрах можно заметить, что бампер легковушки буквально смяло от удара. К счастью, в ДТП никто не пострадал. А виновник аварии и вовсе скрылся с места происшествия.

Видео: инстаграм, newsbox24.tv

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Категории: Лента новостей Новости России

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