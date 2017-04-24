В районе "Пионерской" прогремел взрыв на ФСК ЕЭС: отвалилась часть стены

На проспекте Испытателей прогремел взрыв в ФСК ЕЭС. Как сообщают очевидцы, в результате ЧП у здания отвалилась часть фасада. В сети появляются фото и видео с места события.

В районе метро "Пионераская" вечером в понедельник, 24 апреля, прогремел взрыв. Из здания на проспекте Испытателей валит дым, кажется возник пожар. очевидцы сообщают, что оторвало часть стены. Жители райне слышали громкий хлопок.

Инцидент произошел в здании Федеральной Сетевой компании единой энергетической системы, расположенном в доме 3.корпус 3 на указанной улице.

На место прибыли пожарные службы. На месте видели также кареты скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет. Полицейские оцепляют территорию вокруг пострадавшего здания.

Водителей предупреждают, что из-за взрыва образовался затор:

- От Светланы (Светлановского проспекта) всё стоит в сторону "Пионерской".Так что объезжайте, - написала пользователь Валерия Ахонен.

Многие пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщают, что у них отключился свет. Известно об отключениях на проспектах Испытателей, Королева, Богатырском. Эту информацию подтвердили и в самой ФСК ЕЭС. Причины аварии на производстве устанавливаются.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис