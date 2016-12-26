В районе Бермудского треугольника исчез самолет

Береговая охрана США ищет тела пропавших людей

Небольшой самолет MU-2B пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США. На борту находились четыре человека — двое взрослых и двое детей. Обломки были обнаружены в 24 километрах от багамского острова Эльютера. В настоящее время ищут тела людей, находившихся в воздушном судне.

По последним данным, самолет совершил вылет из Пуэрто-Рико около 11.00 утра по местному времени в понедельник, 15 мая. Через три часа диспетчер потерял связь с экипажем судна. Устанавливаются обстоятельства происшествия.