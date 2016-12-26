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В районе Бермудского треугольника исчез самолет
Сегодня, 1:41
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Sheker
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В районе Бермудского треугольника исчез самолет

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Береговая охрана США ищет тела пропавших людей

  Небольшой самолет MU-2B пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом  сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США. На борту находились четыре человека — двое взрослых и двое детей. Обломки были обнаружены в 24 километрах от багамского острова Эльютера. В настоящее время ищут тела людей, находившихся в воздушном судне.

По последним данным, самолет совершил вылет из Пуэрто-Рико около 11.00 утра по местному времени в понедельник, 15 мая. Через три часа диспетчер потерял связь с экипажем судна. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Теги: авиакатастрофа , бермудский треугольник
Категории: Лента новостей Мировые новости

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