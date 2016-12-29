В Петербурге открываются банки для глухих

В нескольких районах города заработают отделения банков, где сотрудники будут понимать язык жестов.

На днях в Невском районе открылся офис для слабослыщаших и глухих жителей и гостей Северной столицы. В банке работают сотрудники, которые понимают язык жестов. В ближайшем будущем такие отделения откроются еще в Центральном, Адмиралтейском и Выборгском районе. Уже функционируют офисы для людей с нарушением слуха на Московском проспекте, 189 и на Бабушкина, 111.

Однако это еще не предел. Работа над проектом продолжается. Город постепенно приспосабливают для особенных жителей. Сейчас планируется открытие новых отделений банка, где будут работать специалисты, владеющие жестовым языком, определяются адреса. На данный момент в Петербурге около 18 тыс. жителей имеют проблемы со слухом. Об этом пишет Фонтанка.

Ранее мы сообщали, что глухие споют в новом мюзикле "Оскар и Розовая дама". Премьера назначена на октябрь 2017 года. Наш интернет-канал Piter.TV пообщался с артистами и узнал подробности о предстоящем спектакле.

