В пяти районах Петербурга пройдут проверки теплосетей в среду

В среду, 24 мая, в пяти районах пройдут гидравлические испытания теплосетей. Из-за этого возможен разлив горячей воды в Невском, Выборгском, Колпинском, Калининском и Пушкинском районах.

Теплоэнергетики наконец-то смогли приступить к тестированию сетей труб. Сегодня, 24 мая, гидравлические испытания пройдут сразу в пяти районах. Жителей Выборгского, Невского, Колпинского, Калининского и Пушкинского районов предупреждают о возможных разливах кипятка на поверхности.

В Выборгском районе нагретую максимально воду пустят от котельных на Большом Сампсониевском, 85 корпус 3 и Выборгской набережной, 25.

Только одна котельная участвует в проверкал Колпинсокго района. Воду пустят от здания 13, корпус 2 на Дорожной улице.

В Калининском районе испытания заденут большее число улиц и котельных. Проверка будет проходить в границах улиц Руставели, Бутлерова, Софьи Ковалевской, Верности, а также Северного, Пискаревского, Шафировского, Меншиковского проспектов и проспекта непокоренных.

Про действия в Невском районе Piter.tv подробно писал накануне: Тепловые сети Невского района испытают на прочность.

А в Пушкинском районе в проверке теплосетей будет участвовать котельная в доме 18а на Березовой улице.

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