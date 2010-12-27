Дома с небезопасными лифтами могут попасть в программу капремонта в Петербурге

В Петербурге включат в программу капремонта дома с небезопасными лифтами.

В городском законе Санкт-Петербурга появились поправки о внесении в программу капремонта старые лифты. Такую поправку предварительно согласовал парламентский комитет по законодательству.

"Старые" лифты считются те, которые прослужили более 25 лет. У таких лифтов специалисты должны будут проверить лебедки, шкаф управления и кабины. В результате такой проверки специалисты определяют безопасность лифта. При этом лебедку, шкаф управления и кабину нельзя исправить во время текущего ремонта из-за высокой стоимости этого процесса.

По новому закону, состояние лифтового оборудования не является критерием, который позволит включить дом в петербургскую программу капремонта. Но после принятия поправок это станет возможным.

Поправки в городском закое должны быть утверждены на планерном заседании ЗакСа.