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Дома с небезопасными лифтами могут попасть в программу капремонта в Петербурге
Сегодня, 13:36
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Shdaria
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Дома с небезопасными лифтами могут попасть в программу капремонта в Петербурге

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В Петербурге включат в программу капремонта дома с небезопасными лифтами.

 В городском законе Санкт-Петербурга появились поправки о внесении в программу капремонта старые лифты. Такую поправку предварительно согласовал парламентский комитет по законодательству.

"Старые" лифты считются те, которые прослужили более 25 лет. У таких лифтов специалисты должны будут проверить лебедки, шкаф управления и кабины. В результате такой проверки специалисты определяют безопасность лифта. При этом лебедку, шкаф управления и кабину нельзя исправить во время текущего ремонта из-за высокой стоимости этого процесса.

По новому закону, состояние лифтового оборудования не является критерием, который позволит включить дом в петербургскую программу капремонта. Но после принятия поправок это станет возможным. 

Поправки в городском закое должны быть утверждены на планерном заседании ЗакСа.

Теги: безопасность лифта , капремонт спб , новости спб , петербург , поправки в городском законе
Категории: Новости СПб Лента новостей

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