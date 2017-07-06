В поселке Песочное в заброшенном здании обнаружено тело новорожденного мальчика

Тело, завернутое в пакет, нашли местные дети

В военном поселке Песочное школьники, которые слонялись без дела по району, нашли в заброшенном доме мертвое тело маленького ребенка. Как стало известно, дети наткнулись на труп младенца, завернутый в черный пакет, когда гуляли.

Внимание подростков привлек сильный неприятный сладковатый запах, который доносился из комода, стоявшего в одной из комнат брошенного дома. Дети открыли ящик и поняли, что там в пакете лежит маленькое мертвое тело.

Дети побежали к охраннику военного городка и рассказали о жуткой находке. Тот, в свою очередь, отправился в полицию. Правоохранители узнали в местной больнице, что за последний год в поселке беременели, вставали на учет и рожали четыре женщины.

В ходе назначенного исследования будет установлено, являлся ли ребенок живорожденным. Процессуальное решение будет принято по результатам медицинского судебного исследования тела", – прокомментировали в региональном следственном комитете.

Видео: архив