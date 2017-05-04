В порту под Петербургом 12 часов тушили горящие железнодорожные шпалы

В ночь на 3 мая в одном из портов Ленинградской области произошел крупный пожар. Там горели сваленные в кучу железнодорожные шпалы.

Под Петербургом пожарные тушили возгорание на территории Подпорожского порта в поселке Никольское. ЧП произошло минувшей ночью: по данным очевидцев, порт на реке Свирь вспыхнул примерно в 2 часа ночи. Прибывшие на место происшествия пожарные из 139-й п.ч. боролись с огнем на протяжении 12 часов. Пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров, а основным источником огня стал склад железнодорожных шпал.

Как стало известно Piter.TV, неподалеку от склада со шпалами находились 5 000 кубометров древесины. Однако спасателям удалось отрезать легко воспламеняющийся груз от огня. В итоге Подпорожский порт был потушен, никто из его сотрудников не пострадал. Как стало известно Piter.TV, местные чиновники не исключают вариант поджога. По их словам, на территории порта соблюдались все необходимые правила противопожарной безопасности.

Сейчас в зоне ЧП работают следователи. В Сети уже появилось видео с места крупного пожара: на нем можно разглядеть последствия случившегося.

Видео: телеканал "СвирьИнфо"