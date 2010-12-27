В День России в Петербурге состоится крупный Фестиваль цветов

12 июня в Петербурге в честь Дня России пройдет крупный фестиваль цветов. Организатором мероприятия является комитет по развитию туризма города.
Начнется праздник в 14.00 с "Парада цветов". Он будет проходить по Невскому проспекту от Аничковаа моста. Конечная точка парада - Дворцовая площадь.
В 16.30 на Дворцовой, зрителям фестиваля продемонстрруют костюмы и аксессуары из цветов. Над ними трудились мастера из России, Литвы, Финляндии, Голландии, Польши и других стран.
Вечером в 18:30 посетителей фестиваля ждет "Бал Цветов". На сцену выйдут певцы мировой оперной сцены, солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской оперы.
Концерт будет проходить в сопровождении Международного симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Специальный гость фестиваля - Глеб Матвейчук.
Фото: "Вконтакте" группа "Фестиваль цветов"