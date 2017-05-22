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В понедельник в Петербурге ожидается переменная облачность

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Воздух прогреется до +15 градусов, дождя не обещали

В понедельник, 22 мая, в Северной столице установится относительная теплая и солнечная погода. Утром температура воздуха прогреется до +13 градусов.

К обеду потеплеет до +15 градусов, однако ближе к трем часам дня начнет холодать. На небе появятся тучи, которые, тем не менее, не закроют солнце. А вот ближе к девяти часам вечера станет прохладно – до +11 градусов тепла.  

Отметим, что порывы ветра с северо-запада в этот день будут достигать 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме – 760 мм.рт.ст, влажность воздуха составит 56%. 

видео: инстаграм

Теги: погода , погода май , погода петербург , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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