В понедельник в Петербурге ожидается дождь и похолодание

Температура воздуха опустится до +9 градусов, будут осадки

После непривычно теплых выходных (в субботу и воскресенье в Северной столице воздух прогревался временами до пятнадцати градусов тепла) в Петербург вернутся дождь и прохладная погода.

В понедельник, 15 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет дождь. Температура воздуха днем в городе будет +8..+9°C градусов, в ночь на вторник +3..+5°C.

Ветер в понедельник ожидается слабый (2 м/с). Относительная влажность составит 84..86%. Атмосферное давление в пределах нормы (763..764 мм рт. ст.).



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Видео: архив instagram